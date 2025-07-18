ЕС согласовал 18-й пакет санкций против России

Новые антироссийские санкции станут «одними из самых жестких», отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

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Постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций, который станет одним из самых, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом сообщает РБК.

Новые санкции будут касаться газопроводов «Северный поток», а также 105 российских танкеров, которые в Евросоюзе считают частью теневого флота РФ. Ограничения распространятся и на нефтеперерабатывающий завод «Роснефть», который находится в Индии.

Кая Каллас отметила также, что с представителям стран Евросоюза удалось согласовать снижение потолка цен на нефть из России, но обновленную стоимость на топливо она не назвала.

Ранее сообщалось, что 18-й пакет антироссийских санкций Европейского союза, согласованный представителями стран ЕС, включает в себя снижение потолка цен на нефть из России до примерно $47,6 за баррель.

Дарья Сайфиева