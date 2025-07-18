Новый пакет санкций ЕС снижает потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель

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Новый, 18-й пакет антироссийских санкций Европейского союза, согласованный представителями стран ЕС, включает в себя снижение потолка цен на нефть из России до примерно $47,6 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.



В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о предложении снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Однако, по информации газеты Politico, ЕС решил отложить этот шаг из-за опасений, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен. В ходе саммита G7 страны также договорились пока не затрагивать эту тему.

Страны ЕС в плане REPowerEU, принятом весной 2022 года, заявили о намерении отказаться от российского трубопроводного газа к 2027—2028 годам. С тех пор структура импорта российского газа претерпела изменения: доля СПГ выросла до 40% (ранее около трети), а доля трубопроводного газа снизилась до 60% (ранее около 70%).

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

В начале мая ЕК представила проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей в ЕС до конца 2027 года.

В мае 2023 года в России заявляли, что Запад совершил ошибку, отказавшись от российских углеводородов, и попадет в более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. Также отмечалось, что страны, отказавшиеся от прямых поставок, все равно будут покупать российские нефть и газ через посредников по более высоким ценам.

Рената Валеева