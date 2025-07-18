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Минниханов ввел карантин в селе Буинского района из-за вспышки бешенства

18:31, 18.07.2025

Ранее карантин был введен еще в трех селах Татарстана

Минниханов ввел карантин в селе Буинского района из-за вспышки бешенства
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством в селе Большефроловское в Буинском районе Татарстана вводится карантин. Указ об этом подписал раис республики Рустам Минниханов.

В рамках карантинного режима все заболевшие животные должны быть изолированы и вакцинированы. Кроме того, посещение села запрещено посторонним лицам.

Карантин может быть отменен через 60 дней после ликвидации последнего заболевшего животного.

Главному Управлению ветеринарии Кабмина РТ поручено разработать и утвердить план по ликвидации бешенства на территории села.

15 мая в Татарстане ввели карантинные меры сроком на 60 дней в деревне Олуяз Высокогорского района и в деревне Колосовке Елабужского района. Позже карантин также был введен в Теньковском сельском поселении.

Дарья Сайфиева

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