В Теньковском сельском поселении Татарстана введен карантин из-за бешенства

Фото: Максим Платонов

В Теньковском сельском поселении Камско-Устьинского района Татарстана введены карантинные меры сроком на 60 дней в связи с выявлением очага бешенства. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте раиса республики.

Очаг заболевания зафиксирован в личном подсобном хозяйстве, расположенном по адресу: село Теньки, улица Ленина, дом 80. Данная территория объявлена эпизоотическим очагом бешенства, а зона неблагополучия установлена в радиусе двух километров от этого хозяйства.

В рамках карантинных мер введены следующие ограничения:

на территорию эпизоотического очага допускаются только сотрудники, выполняющие необходимые работы, связанные с лечением животных, снятием шкур с павших животных, а также представители ветеринарной службы;

ввоз и вывоз животных на территорию, за исключением вакцинированных особей, запрещен в течение шести месяцев;

Максим Платонов / realnoevremya.ru

запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением или скоплением восприимчивых к бешенству животных;

запрещен отлов диких животных для транспортировки в зоопарки или другие места содержания.

Снятие карантина будет возможно только после проведения всех необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и уничтожения последнего животного, подозреваемого в заражении вирусом.

15 мая в Татарстане ввели карантинные меры сроком на 60 дней в деревне Олуяз Высокогорского района и в деревне Колосовке Елабужского района.



Рената Валеева