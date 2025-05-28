В Теньковском сельском поселении Татарстана введен карантин из-за бешенства
В Теньковском сельском поселении Камско-Устьинского района Татарстана введены карантинные меры сроком на 60 дней в связи с выявлением очага бешенства. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте раиса республики.
Очаг заболевания зафиксирован в личном подсобном хозяйстве, расположенном по адресу: село Теньки, улица Ленина, дом 80. Данная территория объявлена эпизоотическим очагом бешенства, а зона неблагополучия установлена в радиусе двух километров от этого хозяйства.
В рамках карантинных мер введены следующие ограничения:
- на территорию эпизоотического очага допускаются только сотрудники, выполняющие необходимые работы, связанные с лечением животных, снятием шкур с павших животных, а также представители ветеринарной службы;
- ввоз и вывоз животных на территорию, за исключением вакцинированных особей, запрещен в течение шести месяцев;
- запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением или скоплением восприимчивых к бешенству животных;
- запрещен отлов диких животных для транспортировки в зоопарки или другие места содержания.
Снятие карантина будет возможно только после проведения всех необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и уничтожения последнего животного, подозреваемого в заражении вирусом.
15 мая в Татарстане ввели карантинные меры сроком на 60 дней в деревне Олуяз Высокогорского района и в деревне Колосовке Елабужского района.
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