В Набережных Челнах отремонтировали участок коллектора стоимостью 18 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах завершен капремонт участка сетей хозяйственно-бытовых стоков напорного коллектора по проспекту Яшьлек протяженностью 578 метров. Общий объем финансирования составил более 17,99 млн рублей, сообщили в Минстрое Татарстана.

Канализационный напорный коллектор общей протяженностью 2,07 км был введен в эксплуатацию в 1976 году и на данный момент имеет износ более 80%. Основной причиной износа является воздействие паров сероводорода, образующихся в процессе транспортировки сточной воды.

Работы будут продолжены в 2026—2027 годах. Ожидается, что реализация проекта улучшит качество предоставления услуг для 28,6 тыс. жителей проспекта Яшьлек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Набережных Челнах будут модернизированы в общей сложности 36 объектов, в том числе 29 объектов сетей общей протяженностью более 46 км.



По информации министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, в настоящее время работы ведутся на 128 объектах, общее выполнение по программам составляет 45%.

Рената Валеева