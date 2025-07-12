В Татарстане модернизируют инженерные сети и коммунальную инфраструктуру

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжается масштабная модернизация инженерных сетей и коммунальной инфраструктуры, реализуемая в рамках федеральных и республиканских программ. Об этом стало известно на совещании в Доме Правительства.

В рамках программы обеспечения населения питьевой водой выполнено 72% от запланированного объема. Сейчас в работе у подрядчиков 37 объектов, столько же уже завершены, включая два, сданных за отчетный период.

По модернизации очистных сооружений и капитальному ремонту сетей канализации общее выполнение составляет 21%. По программе установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения в бюджетных учреждениях выполнено 62% работ. Сейчас работы ведутся на 27 объектах программы, пять уже завершены.

В рамках мероприятий по реконструкции и строительству сетей газораспределения и газопотребления работы ведутся на 16 объектах. Три объекта завершены, включая один, расположенный в Сармановском районе, сданный за последние две недели.

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

В целом, по республиканской и федеральной программам модернизации коммунальной инфраструктуры работы ведутся на 128 объектах. Выполнение по программам в целом составляет 45%. За последние полмесяца подрядчики отчитались о сдаче двух объектов в Зеленодольском районе и Набережных Челнах.

По четырем объектам госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» выполнено 54% от запланированного объема.

Рената Валеева