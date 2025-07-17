Экс-защитник УНИКСа Маркус Кин продолжит карьеру во Франции

Фото: Динар Фатыхов

Экс-защитник казанского УНИКСа Маркус Кин подписал однолетний контракт с французским клубом «Страсбур» из высшего дивизиона Франции (Betclic Elite). Об этом сообщили в пресс-службе французской команды.

Кин уже выступал за «Страсбур» в сезоне-2022/23.

Американец перешел в УНИКС в последний день трансферного дедлайна прошлого сезона, наряду с Дэрраном Хиллиардом, и дебютировал в составе казанской команды в плей-офф Единой лиги ВТБ. За два месяца в УНИКСе Кин в среднем набирал 10,3 очка, делал 2,3 подбора и 2,7 передачи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В составе УНИКСа Кин стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ, внеся решающий вклад в победу в четвертом матче серии против «Локомотива-Кубань», где он набрал 23 очка. Тем не менее казанский клуб не стал продлевать контракт с американским защитником.

Ранее УНИКС усилил позицию разыгрывающего, подписав экс-игрока Евролиги Пэриса Ли.

С ростом 173 см Кин был самым низким баскетболистом в Единой лиге ВТБ. Теперь этот статус перешел к защитнику ЦСКА Касперу Уэйру (178 см).

Рената Валеева