УНИКС подписал контракт с разыгрывающим Пэрисом Ли

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Баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с 30-летним разыгрывающим Пэрисом Ли. Соглашение оформлено по схеме «1+1», что дает возможность продлить контракт после первого сезона, сообщили в пресс-службе клуба.

Пэрис Ли имеет богатый опыт игры в Евролиге. В сезоне-2021/22 он выступал за «Монако», где дважды встречался с УНИКСом. В первой игре 8 октября 2021 года он набрал 12 очков, реализовав все три трехочковых броска. Однако в ответной встрече 22 февраля 2022 года Ли не смог набрать очков, но его команда все равно одержала победу.

Ли также провел успешные сезоны в «Панатинаикосе» и АСВЕЛе. Его личный рекорд в Евролиге — 25 очков, который он установил 10 февраля 2023 года в матче против «Валенсии».



Сегодня защитник Маркус Кин покинул УНИКС.



Анастасия Фартыгина