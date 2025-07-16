Минстрой России утвердил стоимость ремонта жилья, поврежденного в результате ЧС
Согласно приказу Минстроя РФ, стоимость капремонта 1 кв. метра такого жилья не должна превышать 9 тыс. рублей
Минстрой России утвердил стоимость ремонта жилья, поврежденного в результате чрезвычайных ситуаций или террористических актов. Приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, стоимость 1 кв. метра жилых помещений, получивших повреждение во время ЧС, не должна превышать 9 тыс. рублей.
Ранее кабинет министров Татарстана утвердил порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета республики в 2025 году для софинансирования ремонтно-восстановительных работ в многоквартирном доме №1 по проспекту Альберта Камалеева в Казани. Дом в ЖК «Лазурные небеса», пострадавший после атаки БПЛА, восстановят до осени 2026 года.
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