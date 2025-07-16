Четыре места из Татарстана вошли в рейтинг самых необычных туристических объектов России

Фото: Максим Платонов

Аналитики «Яндекс Карт» составили рейтинг 400 необычных туристических объектов России, в который вошли четыре достопримечательности из Татарстана. Отбор проводился среди 31 тыс. локаций, каждая из которых имела не менее 50 отзывов с рейтингом от 4,5 балла.

На первом месте среди татарстанских объектов оказался поселок Семрук, расположенный недалеко от Казани. Это место стало популярным благодаря съемкам телесериала «Зулейха открывает глаза».

В список также вошел Петропавловский собор в Казани, который выделяется своим семиярусным иконостасом и лепным фасадом. Здесь есть смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на город.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, в рейтинг попали «Татарская усадьба» с деревянными домами и скульптурами, а также Музей нефти в селе Шугурово, где можно увидеть процессы нефтедобычи в миниатюре.

Напомним, что Татарстан вошел в топ-10 регионов по объему турпотока.



Анастасия Фартыгина