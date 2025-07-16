Новости общества

15:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские войска освободили Новохатское в ДНР

12:13, 16.07.2025
Российские войска освободили Новохатское в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новохатское в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

— Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне российские подразделения также освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в Донецкой Народной Республике.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также