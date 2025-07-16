Российские войска освободили Новохатское в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новохатское в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
— Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.
Накануне российские подразделения также освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в Донецкой Народной Республике.
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