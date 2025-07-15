Минобороны: российские подразделения освободили Воскресенку и Петровку в ДНР
Российские подразделения освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Согласно заявлению ведомства, освобождение Воскресенки стало результатом активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток».
— В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Воскресенка в ДНР, — процитировали в Минобороны.
Также, как уточнили в военном ведомстве, подразделения Южной группировки войск продолжили наступательные действия, что позволило улучшить тактическое положение и освободить населенный пункт Петровка в ДНР.
Накануне Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Маяк в ДНР российскими войсками.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».