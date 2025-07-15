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Минобороны: российские подразделения освободили Воскресенку и Петровку в ДНР

12:16, 15.07.2025
Минобороны: российские подразделения освободили Воскресенку и Петровку в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские подразделения освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Согласно заявлению ведомства, освобождение Воскресенки стало результатом активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток».

— В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Воскресенка в ДНР, — процитировали в Минобороны.

Также, как уточнили в военном ведомстве, подразделения Южной группировки войск продолжили наступательные действия, что позволило улучшить тактическое положение и освободить населенный пункт Петровка в ДНР.

Накануне Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Маяк в ДНР российскими войсками.

Рената Валеева

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