Якутские активисты обратились к министру просвещения Сергею Кравцову

Просьба: не сокращать часы на изучение родных языков народов РФ и не переименовать предметы «Родной язык» и «Родная литература»

Урок родного языка могут переименовать в «урок языков народов РФ». Фото: Михаил Захаров

Общественное движение из Республики Саха (Якутия) «Ийэ тыл кэскилэ» («Будущее родного языка») обратилось с письмом к министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Поводом для него стал вступающий 1 сентября 2025 года в силу приказ Минпросвещения РФ от 9 октября 2024 г. №704 о сокращении часов предмета «Родной язык и литературное чтение на родном языке» во ФГОС.

Автор письма, Вилюяна Никитина, председатель общественного движения, указывает, что «сокращается общее количество учебных часов только для общеобразовательных организаций, в которых ведется изучение родного языка и обучение на родном (нерусском) языке для начальных классов (варианты 3, 4, 5 ФОП НОО), а в других вариантах учебного плана без изучения родных языков (варианты 1, 2 ФОП НОО) нагрузка остается прежней, т. е. не сокращается».

Кроме того, меньше станет часов на изучение родного языка в первом классе: не два, а один.

Также Никитина указывает, что сейчас в Минпросвещения РФ готовится приказ о переименовании предмета «Родной язык» в «Языки народов РФ».

«Понятие «родной язык» выражает ценностное и бережное отношение к уникальному языковому наследию народов России, присутствие учебных предметов с наименованиями «Родной язык», «Родная литература» в федеральных государственных образовательных стандартах общего образования является одним из значимых достижений государственной языковой политики Российской Федерации», — указывается в письме.

Переименование учебного предмета приведет, говорит Никитина, к отходу от аксиологического подхода к родному (материнскому) языку, постепенному ослаблению изучения родных языков в образовательных организациях.

В связи с этим «Ийэ тыл кэскилэ» настоятельно просит не сокращать часы на изучение родных языков народов РФ и оставить прежнее название «Родной язык», «Родная литература» во ФГОС.

Проект основ государственной языковой политики и законопроект «О языках народов РФ» может исказить поставленную президентом России задачу: «обеспечить развитие языков всех народов страны и нашего общего — родного для каждого гражданина России — русского языка». Об этом в интервью «Реальному времени» сказал депутат Госсовета РТ, завкафедрой конституционного и административного права юрфака КФУ Евгений Султанов.



Радиф Кашапов