Минобрнауки предупредило о мошенничестве в приемной кампании в вузах

Фото: Мария Зверева

Минобрнауки России сообщило о росте случаев мошенничества в период приемной кампании. Абитуриенты и их родители получают ложные предложения о «гарантированном» зачислении на бюджетные места за дополнительную плату, сообщило ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что в соцсетях и мессенджерах появляются фальшивые объявления, предлагающие «решить вопрос» о поступлении. Минобрнауки призывает всех, кто столкнулся с такими предложениями, быть осторожными: проверяйте источники информации, блокируйте подозрительные звонки и не передавайте личные данные.

Также сообщается о создании фейковых групп в мессенджере Telegram, где злоумышленники выдают себя за представителей Минобрнауки и распространяют ложную информацию. В случае сомнений абитуриенты могут обратиться за помощью в министерство по контактам, указанным на официальном сайте.

Напомним, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков доложил президенту России Владимиру Путину о ходе приемной кампании в вузы страны. По словам главы ведомства, в российские вузы уже поступило свыше 4 млн заявлений от абитуриентов.

Анастасия Фартыгина