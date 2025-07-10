Российские вузы получили свыше 4 млн заявлений от абитуриентов

Фото: Динар Фатыхов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков доложил президенту России Владимиру Путину о ходе приемной кампании в вузы страны. По словам главы ведомства, в российские вузы уже поступило свыше 4 млн заявлений от абитуриентов.

— По количеству документов у нас тоже все выглядит очень неплохо: 4 967 000 заявлений на данный момент, — сообщил Валерий Фальков в ходе совещания по вопросам образования.

Прием документов в российские вузы в рамках приемной кампании 2025 года стартовал 20 июня и продлится до 12 августа, включая дополнительные дни приема. Минобрнауки выделило свыше 619 тысяч бюджетных мест, при этом около 73% из них предназначены для региональных вузов.

Также Кравцов доложил о благополучном проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году.

Рената Валеева