Российские вузы получили свыше 4 млн заявлений от абитуриентов
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков доложил президенту России Владимиру Путину о ходе приемной кампании в вузы страны. По словам главы ведомства, в российские вузы уже поступило свыше 4 млн заявлений от абитуриентов.
— По количеству документов у нас тоже все выглядит очень неплохо: 4 967 000 заявлений на данный момент, — сообщил Валерий Фальков в ходе совещания по вопросам образования.
Прием документов в российские вузы в рамках приемной кампании 2025 года стартовал 20 июня и продлится до 12 августа, включая дополнительные дни приема. Минобрнауки выделило свыше 619 тысяч бюджетных мест, при этом около 73% из них предназначены для региональных вузов.
Также Кравцов доложил о благополучном проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году.
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