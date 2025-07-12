В Татарстане годовой план жилищного строительства выполнен на 69%

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане годовой план жилищного строительства выполнен на 69%, что составляет 2,2 млн кв. м сданного жилья. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Согласно докладу, по коммерческому строительству выполнено 27% от плана. Площадь сданных 59 домов превышает 456 тыс. кв. м. Программа социальной ипотеки выполнена на 61%. Готовы 11 домов из 35, запланированных к сдаче в этом году. Площадь сданного жилья по данной программе — 99 тыс. кв.м.

Наиболее высокие показатели отмечены в сегменте индивидуального жилищного строительства. Площадь сданных домов составила 1,7 млн кв.м.

По обеспечению жильем детей-сирот, на 204 жилых помещения заключены три государственных контракта. В настоящее время ведется согласование перечня помещений для дальнейшего проведения конкурсных процедур.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В рамках программы поддержки молодых семей, 36 получателей уже использовали средства субсидий. Всего в этом году новое жилье должны получить 66 представителей данной категории, 30 из которых находятся на этапе подбора квартир.

В категории многодетных семей, имеющих пять и более детей, оформлены все 27 сертификатов этого года на общую площадь 2356 кв.м. Подбором квартир для этой категории занимается Государственный жилищный фонд республики.

Наименьшее количество получателей относится к категории вынужденных переселенцев, чернобыльцев и переселенцев с Крайнего Севера: здесь три получателя, из которых подобрать жилье осталось только одному.

Правительство согласовало решение об увеличении предельного срока строительства ИЖС по льготной ипотеке с 12 до 24 месяцев.



Рената Валеева