Правительство продлило срок строительства ИЖС по льготной ипотеке до 24 месяцев

Фото: Максим Платонов

Правительство согласовало решение об увеличении предельного срока строительства индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по льготной ипотеке с 12 до 24 месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина.

Данная мера призвана помочь гражданам, столкнувшимся с трудностями при возведении или вводе в эксплуатацию жилых домов в ранее установленные сроки. Как отмечают в Минфине, в ведомство поступали многочисленные обращения от заемщиков, которые не успевали завершить строительство в течение года.



Особое внимание уделяется ситуации, когда несоблюдение сроков приводило к повышению процентной ставки по кредиту до рыночной, что значительно увеличивало ежемесячные платежи для граждан. Новые правила позволят заемщикам, у которых ставка ранее была повышена из-за просрочки, вернуться к льготной процентной ставке при условии завершения строительства в новый 24-месячный срок.

— Решение подготовлено Минфином для оказания помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, — подчеркивается в заявлении ведомства.

В апреле вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил выделить развитие рынка ИЖС в отдельную государственную программу.

Рената Валеева