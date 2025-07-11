Капитан «Краснодара» Сперцян сравнил жару в Казани с погодой на юге

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян сравнил жару в Казани с погодой в Краснодарском крае. Футболист прибыл с командой в столицу Татарстана на матч за Суперкубок России против ЦСКА.

На пресс-конференции в преддверии встречи Сперцяну задали вопрос о влиянии жары на предстоящую игру.

— Вы не были в Краснодаре просто! — ответил Сперцян журналисту.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поддержал капитана команды. По его словам, ни одной из сторон не будет легко играть в жаркую погоду.



— Тренируемся уже всю неделю в такую погоду. Легко не будет никому, вряд ли для кого-то это будет плюсом, — заявил Мусаев.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА в рамках Суперкубка России по футболу пройдет 12 июля в Казани, начало — в 18.00 по московскому времени. Игра состоится на казанском стадионе «Ак Барс Арена», вход будет только по карте болельщика.

В пятницу температура воздуха в Казани поднялась до +34 градусов.

Зульфат Шафигуллин