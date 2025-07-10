Прокуратура признала ответы на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР в интернете запрещенной информацией

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Люблинский межрайонный суд Москвы по иску прокуратуры признал запрещенной к распространению на территории России информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР 2025 года. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Основанием для обращения надзорного ведомства в суд послужили результаты мониторинга сети интернет. В ходе проверки были выявлены ресурсы, на которых пользователям предлагалось приобрести «готовые решения» и ответы на задания предстоящих государственных и проверочных экзаменов.

Как отмечают в прокуратуре, подобные действия создают недобросовестные преимущества и подрывают принципы честной оценки знаний учащихся.

Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора. Информация о продаже экзаменационных материалов признана запрещенной к распространению, что является основанием для блокировки соответствующих интернет-сайтов на территории России.

Ранее Кравцов доложил о благополучном проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году.

Рената Валеева