Кравцов: ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году прошли без серьезных происшествий

Фото: Динар Фатыхов

Министр просвещения Сергей Кравцов доложил о благополучном проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году. Об этом он сообщил на совещании по вопросам образования, состоявшемся в Кремле, пишет ТАСС.

— Спокойно прошел единый государственный экзамен и основной государственный экзамен. Каких-то серьезных происшествий не было, — заявил министр.

Кравцов подчеркнул, что вопросы безопасности были приоритетными при организации и проведении экзаменов.

— Мы большое внимание уделили вопросам безопасности. Обошлось без каких-то серьезных происшествий, и впредь вопросам безопасности будем уделять самое пристальное внимание, — заверил он.

Ранее Рособрнадзор объявил о начале сбора предложений по совершенствованию ЕГЭ. Свои инициативы граждане и эксперты могут направлять до 15 августа

Рената Валеева