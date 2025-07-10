МВД выявило новый эпизод договорного матча ФК «Торпедо» — с «КАМАЗом»

Сотрудники МВД выявили новый факт оказания противоправного влияния на результаты спортивного соревнования с участием футбольного клуба «Торпедо Москва». Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, речь идет о матче, состоявшемся 24 мая 2025 года, между футбольными командами «Торпедо Москва» и «КАМАЗ». Игра завершилась со счетом 1:1, что позволило ФК «Торпедо Москва» выйти в РПЛ.

Предварительно установлено, что руководителями столичного клуба через посредника главному судье матча были переданы денежные средства в сумме 1,5 млн рублей за оказание противоправного влияния на результат данного спортивного соревнования.



В отношении спортивного судьи избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении второго фигуранта — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Напомним, ранее директору АО ФК «Торпедо Москва» Валерию Скородумову и владельцу указанного футбольного клуба Леониду Соболеву уже было предъявлено обвинение по трем преступлениям, предусмотренным частью 2 статьи 184 УК РФ.

Рената Валеева