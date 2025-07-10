«Торпедо» исключили из числа участников РПЛ решением КДК РФС

Московское «Торпедо» исключено из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующее решение принято Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.

Генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов и владелец клуба Леонид Соболев отстранены от любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 и 5 лет соответственно. Руководители наказаны за нарушение ст. 6 и ч.2 ст. 124.2 Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей.

Клуб «Торпедо» оштрафован на пять миллионов рублей и исключен из РПЛ на следующий сезон.

Это уже второй клуб Премьер-лиги, исключенный из числа участников турнира не по спортивному принципу за сезон. Ранее из-за долгов был наказан снятием подмосковный клуб «Химки».

«Торпедо» в минувшем сезоне финишировало на втором месте в Первой лиге. Накануне появилась информация о задержании арбитра Богдана Головко, судившего матч последнего тура с участием «автозаводцев» из-за возможного влияния на итоги поединка.



Исходя из публикации на официальном сайте РФС, наказание «Торпедо» последовало по итогам трех матчей Первой лиги: за организацию возможного «договорняка» в играх с «Родиной» (22 марта), «Уралом» (21 апреля) и «Шинником» (11 мая).

Зульфат Шафигуллин