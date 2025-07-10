В Татарстане победители олимпиад смогут получать премии до 40 тыс. рублей

Именными премиями планируют награждать победителей и призеров всероссийских и республиканских олимпиад

Фото: Максим Платонов

В Татарстане победителям и призерам всероссийских и республиканских олимпиад для школьников планируют выплачивать премии в размере от 5 до 40 тыс. рублей. Проект постановления исполкома Казани проходит антикоррупционную экспертизу.

Учащимся 8-х классов, занявшим призовые места в республиканском этапе олимпиады школьников планируют выплачивать по 5 тыс. рублей (включая налоговые вычеты). Такую же сумму хотят назначить и для призеров республиканской олимпиады по геологии и истории Татарстана.

Победителям и призерам республиканской олимпиады школьников для учащихся 7-11-х классов планируется назначить вознаграждение в размере 20 тыс. рублей.

Такие олимпиады проводятся по следующим предметам: татарский язык и литература, русский язык и литература для учащихся школ с родным языком обучения, восточные языки.

Также по 20 тыс. рублей получат призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. По 30 тыс. рублей могут получить призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Самые большие премии по 40 тыс. рублей собираются назначить для школьников-победителей финального этапа всероссийской олимпиады.

Ранее в Минобрнауки России сообщили, что победители и призеры школьных олимпиад, которым не хватит бюджетных мест, будут бесплатно зачислены в лучшие российские вузы.

Дарья Сайфиева