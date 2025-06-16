Призеры и победители олимпиад бесплатно поступят в лучшие вузы России

Фото: Динар Фатыхов

Победители и призеры школьных олимпиад, которым не хватит бюджетных мест, будут зачислены в лучшие российские вузы бесплатно. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

— Ведущие вузы видят выход в следующем: они всех олимпиадников, кто поверх бюджетных мест подает, берут за счет собственных средств, поскольку это самые талантливые ребята, девушки, самые талантливые выпускники школ. Я думаю, в этом году мы точно таким же образом эту работу организуем, — отметил министр.

Высшие учебные заведения, которые входят в топ-10 российских университетов, всегда пользуются большим спросом, и поэтому свободных бюджетных мест там всегда меньше, чем олимпиадников, желающих поступить в эти вузы, объяснил Валерий Фальков.



При этом он подчеркнул, что победители и призеры заключительного этапа олимпиады, имеют право на поступление в лучшие вузы России на соответствующее направление. Дипломы, выданные на олимпиадах, действительны в течение 4 лет.

Ранее сообщалось, что двое школьников из Казани завоевали призовые медали на международной олимпиаде по химии в Ташкенте.

Дарья Сайфиева