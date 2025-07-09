Даванков предложил меры поддержки матерей в статусе ИП

Фото: Максим Платонов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (фракция «Новые люди») на встрече с зампредседателя правительства Татьяной Голиковой выступил с инициативой разработки специальных мер поддержки для матерей, ведущих деятельность в статусе индивидуального предпринимателя (ИП). Цель инициативы — устранить барьеры, препятствующие рождению детей, среди женщин-предпринимателей, пишет РИА «Новости».

— Я слышу в регионах о том, что рождение ребенка — это практически равно закрытию ИП и закрытию собственного бизнеса. Может быть, вместе мы обсудим, какие меры могут быть, — предложил Владислав Даванков, подчеркнув, что риск потерять собственное дело зачастую является серьезным сдерживающим фактором для женщин, желающих иметь детей.

По мнению парламентария, при существующей ситуации рождение ребенка воспринимается как угроза предпринимательской деятельности.

Кроме того, в ходе встречи Владислав Даванков предложил министрам рассмотреть возможность внедрения так называемого демографического корпоративного стандарта. Предполагается, что такой стандарт мог бы стимулировать работодателей и компании создавать более благоприятные условия для сотрудников с детьми, поддерживая баланс между карьерой и семейными обязанностями.

Правительство России рассматривает возможность модернизации программы семейной ипотеки. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

Рената Валеева