В правительстве задумались о модернизации семейной ипотеки

Фото: Артем Дергунов

Правительство России рассматривает возможность модернизации программы семейной ипотеки. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании ЛДПР. Основными причинами для пересмотра условий программы названы высокий уровень закредитованности молодых семей и недостаточность размеров жилья, приобретаемого по действующим условиям, для рождения последующих детей.

— Конечно, мы думаем с Минстроем и с Министерством финансов о том, что можно было бы сделать с точки зрения модернизации той семейной ипотеки, которая сегодня применяется в Российской Федерации, потому что уровень закредитованности молодых семей сегодня достаточно высокий, — цитирует Голикову ТАСС.

взято с сайта kremlin.ru

По словам вице-премьера, текущие объемы квадратных метров, которые семьи приобретают в ипотеку, в том числе с использованием средств маткапитала, являются недостаточными.

— Сегодня то жилье, которое приобретается по ипотеке, оно, в принципе, не дает возможности семье задуматься о последующих детях. Это очень серьезная проблема, это большой вызов для нас, над которым мы с вами вместе должны работать, — подчеркнула Голикова, обозначая актуальность проблемы для демографической политики страны.

Правительство временно отложило принятие решения о расширении программы льготной ипотеки на семьи с детьми в возрасте до 14 лет включительно.