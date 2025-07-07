Казанская теннисистка Кудерметова вышла в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде

Фото: Динар Фатыхов

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова и ее бельгийская партнерша Элизе Мертенс пробились в четвертьфинал Уимблдонского турнира в женском парном разряде. Восьмая сеяная пара обеспечила себе место в следующем раунде без борьбы, поскольку их соперницы отказались от проведения матча, пишет РИА «Новости».

В третьем круге Кудерметова и Мертенс (восьмой номер посева) должны были встретиться с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и немкой Лаурой Зигемунд (11-й номер посева). Однако по неуточненным причинам бразильско-немецкий дуэт принял решение не выходить на корт.

Таким образом, Кудерметова и Мертенс, которые входят в число фаворитов турнира в парном разряде, автоматически прошли дальше по турнирной сетке.

В четвертьфинале Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс сразятся с победительницами встречи между российской теннисисткой Ириной Хромачевой в паре с Фанни Столлар (Венгрия) и канадско-новозеландским дуэтом Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф.

Ранее Кудерметова завершила выступление в одиночном разряде на Уимблдоне.

Рената Валеева