Вероника Кудерметова вылетела с одиночного турнира Уимблдона
Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление в одиночном разряде на Уимболдоне. Во втором круге турнира Большого шлема уроженка Казани проиграла десятой сеяной Эмме Наварро из Испании.
Матч продолжался 1 час 14 минут и закончился победой испанской теннисистки со счетом 6:1, 6:2. За время игры россиянка не сделала ни одного эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала один из четырех брейк-пойнтов.
Наварро в третьем круге встретится с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия, 17) — Кэролайн Доулхайд (США). Чешская теннисистка является действующей чемпионкой Уимблдона.
Ранее в первом круге Полина Кудерметова проиграла Иге Швентек из Польши.
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