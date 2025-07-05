Зарубежные туры для россиян могут подорожать на 10—15% из-за высокого спроса

Фото: Динар Фатыхов

Стоимость туров за границу для россиян может вырасти на 10—15% в июле по сравнению с июнем текущего года. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, основными причинами грядущего повышения цен являются сезонный фактор и высокий спрос на международные направления в разгар лета.

При этом Майя Ломидзе отметила, что в целом стоимость отдыха за рубежом в текущем году немного снизилась по сравнению с прошлым. Это стало возможным благодаря значительному укреплению курса рубля.

— Напомню, что прошлым летом курс был порядка 100 рублей за $1, сейчас — 78 рублей, — цитирует ТАСС главу АТОР, подчеркивая положительное влияние стабильного курса на ценообразование в туристической отрасли.

Прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией запустят в октябре.

Рената Валеева