В Египте обнаружены хорошо сохранившиеся гробницы Птолемеевского и Римского периодов

Фото: Динар Фатыхов

В Асуане, на юге Египта, международная археологическая миссия совершила значительное открытие: обнаружены хорошо сохранившиеся гробницы времен династии Птолемеев и Римского периода. Об этом сообщило египетское министерство туризма и древностей, пишет РИА «Новости».

Открытие сделано совместной египетско-итальянской миссией на древнем кладбище к западу от Асуана, недалеко от мавзолея Ага-Хана. Найденные высеченные в скале захоронения относятся к греко-римскому периоду и примечательны хорошо сохранившимися иероглифическими надписями.

Особый интерес представляет одна из гробниц, расположенная на глубине более двух метров. К ней ведет каменная лестница из девяти ступеней. Внутри обнаружен двухметровый известняковый саркофаг с крышкой в форме человека, отличающейся яркими и детализированными чертами лица. Саркофаг установлен на высеченной в скале платформе.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Иероглифические тексты на саркофаге позволили установить личность владельца — им оказался высокопоставленный сановник из Асуана. В гробнице также были найдены мумии, включая мумии детей.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед подчеркнул огромное научное значение открытия. «Находки и надписи предоставят богатый научный материал для исследователей-египтологов», — заявил он, добавив, что в ближайшее время будет проведена томография и биологический анализ обнаруженных мумий.

В Татарстане два Саконских могильника могут быть включены в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Рената Валеева