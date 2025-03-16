Два могильника в Татарстане могут стать объектами культурного наследия

В Татарстане два Саконских могильника могут быть включены в перечень выявленных объектов культурного наследия. В настоящее время соответствующие приказы проходят антикоррупционную экспертизу.

Могильники расположены недалеко от села Саконы в Алексеевском районе республики и датируются X—XIV веками. Возможное признание их культурным наследием позволит установить особый режим использования участков, что создаст условия для проведения археологических исследований в соответствии с законодательством.

Первый Саконский могильник находится на расстоянии 690—840 метров к востоку — северо-востоку от храма Архангела Михаила в селе Саконы, а второй — в 730—830 метрах восточнее этого храма. Оба объекта располагаются в непосредственной близости к зерновому терминалу.



Напомним, что в Мензелинском районе Татарстана археологи обнаружили древний могильник, относящийся к середине или второй половине пятого тысячелетия до нашей эры, то есть старше египетских пирамид. Раскопки проводились этим летом и длились три недели.

