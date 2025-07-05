Минниханов подал документы в ЦИК Татарстана для участия в выборах раиса

Фото: Динар Фатыхов

Рустам Минниханов, действующий раис Татарстана, подал документы в Центральную избирательную комиссию республики для участия в предстоящих выборах главы региона. Сотрудники ЦИК провели тщательную проверку представленных документов и подтвердили их полное соответствие всем законодательным требованиям.



Напомним, что выдвижение Минниханова кандидатом на этот пост произошло 26 июня текущего года. Тогда на региональной партийной конференции его кандидатура была единогласно поддержана партией «Единая Россия».

Выборы раиса Татарстана состоятся 14 сентября 2025 года. В республике правом голоса обладают почти 3 млн граждан. Отдельно стоит отметить, что треть от общего числа избирателей составляют молодые люди, при этом более 40 тысяч юных жителей Татарстана смогут принять участие в голосовании впервые.

Рената Валеева