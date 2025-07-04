Бананы стали частью сельскохозяйственной продукции России

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России официально включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Теперь бананы будут производиться и перерабатываться сельскохозяйственными товаропроизводителями, а также научными и образовательными организациями.

Это решение стало результатом обсуждений, начавшихся в марте, когда министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков заявил о возможности включения бананов в список российских сельскохозяйственных культур.

Реальное время / realnoevremya.ru

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров также подчеркнул, что первый урожай местных бананов можно будет попробовать в 2027 году. Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут предложила выращивать бананы в теплицах, вдохновившись опытом Казахстана, где уже успешно культивируют этот фрукт.

Напомним, что за первые три месяца этого года Россия закупила у Китая 3,5 тыс. тонн бананов — это в 19 раз больше показателей аналогичного периода 2023 года. В денежном выражении объемы экспорта увеличились в 12 раз, до $2,7 млн.



Анастасия Фартыгина