Россия увеличила импорт бананов из Китая и Индии

Фото: Динар Фатыхов

За первые три месяца этого года Россия закупила у Китая 3,5 тыс. тонн бананов — это в 19 раз больше показателей аналогичного периода 2023 года. В денежном выражении объемы экспорта увеличились в 12 раз, до $2,7 млн. Об этом рассказала «Газета.ru» с отсылкой к статистике китайской службы.

Кроме того, в первом квартале Россия увеличила закупки бананов и у Индии. При этом снизились объемы закупки у Эквадора — до 317 тыс. тонн. Всего с января по март Россия приобрела 322 тыс. тонн этого фрукта на сумму $189 миллионов.

Эксперты ранее спрогнозировали подорожание бананов в России на 20—30% на фоне падения спроса на продукт. Они рассказали, что это может привести к тому, что ретейлерам станет невыгодно продавать бананы и этот фрукт начнет исчезать с прилавков.