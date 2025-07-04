Казанский аграрный университет усилит сотрудничество со странами БРИКС

Казанский государственный аграрный университет (КГАУ) активно развивает сотрудничество с государствами БРИКС и исламского мира. Врио ректора Ильшат Нуриев сообщил РИА «Новости», что университет уделяет особое внимание международным связям в современных геополитических условиях.

— Мы разрабатываем концепцию, которая включает изучение экономики и аграрных технологий стран БРИКС в учебные программы, — подчеркнул Нуриев. Он добавил, что соответствующие задачи уже поставлены перед проректорами.

Казанский ГАУ уже сотрудничает с вузами из Казахстана, Узбекистана и Китая, а также подписал соглашения с Оманом и ведет переговоры с Малайзией.

— Мы остаемся открытыми к диалогу и готовы к новым совместным инициативам в аграрном образовании и науке, — заявил Нуриев.

Напомним, что общий объем финансовых активов стран БРИКС достиг $60 трлн. Это более 50% от мирового уровня активов.



Анастасия Фартыгина