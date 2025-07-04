Общий объем финансовых активов стран БРИКС достиг $60 трлн
Это более 50% от мирового уровня активов
Объем финансовых активов стран БРИКС в общей сложности достиг $60 трлн. Это свыше 50% от мирового уровня, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА «Новости».
В Рио-де-Жанейро в рамках саммита БРИКС проходит пленарное заседание «Стимулирование развития: содействие инновациям, сотрудничеству и позитивным изменениям благодаря многостороннему банку развития стран Глобального Юга».
Антон Силуанов отметил, что банк расширяет свою географию. Он поприветствовал новые страны-члены объединения: Алжир, Узбекистан и Колумбию.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присоединится к саммиту БРИКС в Рио-де-Жанейро по видеосвязи.
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