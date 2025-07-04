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Ильдар Зарипов назначен новым директором «Рубина»

18:49, 04.07.2025
Ильдар Зарипов назначен новым директором «Рубина»
Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

Ильдар Зарипов назначен директором Автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Рубин». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Должность оставалась вакантной с начала июня после ухода Шамила Хуснутдинова.

Зарипов с января 2025 года занимал пост заместителя генерального директора «Рубина» по экономике и финансам. Функционер также известен своей работой в налоговой системе республики и крупных коммерческих фирмах.

Зульфат Шафигуллин

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