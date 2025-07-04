В Госдуме предложили отменить оценки по физкультуре, музыке и труду
Предложение направили Минпросвещения и Рособрнадзору
Госдума предложила отменить пятибалльную системы оценок в школах по физкультуре, ИЗО, музыке и труду. Об этом сообщает РИА «Новости».
Депутаты предложили Минпросвещения и Рособрнадзору оценить целесообразность этой системы оценивания.
Ранее Министерство просвещения определило порядок выставления оценок за поведение в школах. По данным ведомства, Минпросвещения уже подготовило приказ о вводе в школах оценок за поведение. Глава министерства Сергей Кравцов ранее заявлял, что оценка за поведение должна стать «гармоничной мерой».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».