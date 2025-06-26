Минпросвещения определило, кто будет выставлять оценки за поведение в школах

Фото: Динар Фатыхов

Министерство просвещения определило порядок выставления оценок за поведение в школах: эту ответственность возложат на классных руководителей, которые будут учитывать мнение других педагогов и администрации учебного заведения. Об этом сообщает телеграм-канал Минпросвещения по итогам заседания Всероссийского экспертного педагогического совета.

По данным ведомства, Минпросвещения уже подготовило приказ о вводе в школах оценок за поведение. Глава министерства Сергей Кравцов ранее заявлял, что оценка за поведение должна стать «гармоничной мерой».

— Предлагается, что оценку поведения будет выставлять классный руководитель с учетом мнения педагогов, которые работают с ребенком, и администрации образовательной организации, — говорится в публикации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В то же время по итогам заседания Всероссийского экспертного педагогического совета в министерстве рассказали о предстоящей апробации новой системы. Пилотный проект по оцениванию поведения учеников стартует уже с 1 сентября текущего года. Для участия в нем выбраны 84 образовательные организации в нескольких регионах страны.

— С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации, — уточняется в сообщении Минпросвещения.

Рената Валеева