В российских школах хотят запретить продажу газировки и чипсов
Проект постановления направили в Минпросвещения
В Госдуме предложили запретить продажу газировки, чипсов, сладостей в школах. Об этом сообщает РИА «Новости».
Проект постановления направили в Минпросвещения РФ.
По мнению авторов инициативы, перекусы, которые содержат трансжиры, вредны для детей.
Запрет собираются распространить не только на ассортимент в школьных буфетах, но и ограничить продажу такой продукции в автоматах, которые стоят в некоторых образовательных учреждениях.
Руководитель Комитета по вопросам семьи, мужчин, женщин и детей, депутат от партии «Новые люди» Кира Доросева ранее заявила о необходимости обновления меню школьных буфетов с привлечением ведущих специалистов в области питания и эндокринологии.
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