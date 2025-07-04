В российских школах хотят запретить продажу газировки и чипсов

Проект постановления направили в Минпросвещения

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуме предложили запретить продажу газировки, чипсов, сладостей в школах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проект постановления направили в Минпросвещения РФ.

По мнению авторов инициативы, перекусы, которые содержат трансжиры, вредны для детей.

Запрет собираются распространить не только на ассортимент в школьных буфетах, но и ограничить продажу такой продукции в автоматах, которые стоят в некоторых образовательных учреждениях.

Руководитель Комитета по вопросам семьи, мужчин, женщин и детей, депутат от партии «Новые люди» Кира Доросева ранее заявила о необходимости обновления меню школьных буфетов с привлечением ведущих специалистов в области питания и эндокринологии.



Дарья Сайфиева