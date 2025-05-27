Депутат: школьным буфетам необходимо новое меню с участием эндокринологов

Фото: Максим Платонов

Руководитель комитета по вопросам семьи, мужчин, женщин и детей партии «Новые люди» Кира Доросева заявила о необходимости обновления меню школьных буфетов с привлечением ведущих специалистов в области питания и эндокринологии. Об этом пишет ТАСС.

— Выражу мнение родительского сообщества: фастфуд — он и в школе фастфуд, как бы выпечкой мы его не называли! Наггетсы, бургеры, хот-доги, пиццы и прочая выпечка в меню школьного буфета так и останется, пока мы не станем честны в определениях. Нам нужно новое меню школьного буфета, которое будет составлено с ведущими специалистами в области питания и эндокринологии. Ведь сейчас никаких нарушений при продаже вредной выпечки для детей нет, — отметила Доросева.

Александр Ильин / realnoevremya.ru

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Рената Валеева