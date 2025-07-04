Генпрокуратура просит признать «Международное движение сатанизма» экстремистским

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Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд с исковым заявлением о признании организации «Международное движение сатанизма» (также известной как «Международное движение сатанистов») экстремистской и запрете ее деятельности на территории страны. Рассмотрение дела назначено на 22 июля, пишет ТАСС.



В случае удовлетворения иска деятельность организации будет полностью запрещена на территории России, ее символика будет внесена в соответствующий реестр, а участие в ней или финансирование может повлечь за собой уголовную ответственность.

Минюст обратился в Верховный суд с требованием о ликвидации политической партии «Российский общенародный союз» (РОС).

Рената Валеева