Минюст требует ликвидации партии «Российский общенародный союз»

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст обратился в Верховный суд с требованием о ликвидации политической партии «Российский общенародный союз» (РОС). Рассмотрение административного искового заявления назначено на 21 июля, сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно информации, опубликованной на сайте Минюста, дело зарегистрировано как «административное дело… по административному исковому заявлению министерства юстиции Российской Федерации о ликвидации общественной организации — политической партии «Российский общенародный союз»". Заседание по данному иску пройдет в Верховном суде РФ.

Партия «Российский общенародный союз» была основана в 2011 году. Должность председателя партии занимает Сергей Бабурин.

Рената Валеева