В аэропорту Казани на 47% выросло число нарушений на таможне границы ЕАЭС

Чаще всего нарушения фиксируются при провозе алкоголя, табака и наличных денег

Фото: Максим Платонов

Таможенники в аэропорту Казани зафиксировали увеличение числа нарушений при перемещении товаров через таможенную границу со странами Евразийского экономического союза на 47%. Об этом сообщает пресс-служба таможенного поста казанского аэропорта.

В этом году выявили 547 фактов нарушений. За тот же период 2024 года число нарушений на таможне через границу ЕАЭС составило 370 в первом полугодии 2024 года.

Среди товаров, которые перевозят с нарушением установленного порядка через таможенную границу, — кастеты, наличные денежные средства, алкоголь, табак, товары для предпринимательской деятельности, ввозимые под видом товаров для личного пользования, и другие.

Чаще всего нарушения с начала 2025 года фиксировали при провозе алкоголя (161 факт), табачной продукции (104) и наличных денежных средств (96).

С начала 2025 года Татарстанская таможня возбудила 1 725 дел об административных нарушениях.

Дарья Сайфиева