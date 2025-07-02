С начала года таможенники Татарстана возбудили 1725 административных дел

Из них 598 дел пришлось на юридических лиц

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанская таможня с начала 2025 года возбудила 1 725 дел об административных нарушениях. Из них 598 дел пришлось на юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба республиканской таможни.

831 дело было заведено на физических лиц, а 102 — на должностных лиц. Еще 194 — на индивидуальных предпринимателей.

Больше всего дел было связано с нарушением статистического декларирования товаров. По административным протоколам за эти нарушения было начислено штрафов на сумму 760 тыс. рублей.

Ранее таможенники в Казани задержали партию редких птиц, стоимостью 1,6 млн рублей, ввезенных из Средней Азии без необходимых документов.



Дарья Сайфиева