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С начала года таможенники Татарстана возбудили 1725 административных дел

15:47, 02.07.2025

Из них 598 дел пришлось на юридических лиц

С начала года таможенники Татарстана возбудили 1725 административных дел
Фото: Динар Фатыхов

Татарстанская таможня с начала 2025 года возбудила 1 725 дел об административных нарушениях. Из них 598 дел пришлось на юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба республиканской таможни.

831 дело было заведено на физических лиц, а 102 — на должностных лиц. Еще 194 — на индивидуальных предпринимателей.

Больше всего дел было связано с нарушением статистического декларирования товаров. По административным протоколам за эти нарушения было начислено штрафов на сумму 760 тыс. рублей.

Ранее таможенники в Казани задержали партию редких птиц, стоимостью 1,6 млн рублей, ввезенных из Средней Азии без необходимых документов.

Дарья Сайфиева

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