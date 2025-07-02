С начала года таможенники Татарстана возбудили 1725 административных дел
Из них 598 дел пришлось на юридических лиц
Татарстанская таможня с начала 2025 года возбудила 1 725 дел об административных нарушениях. Из них 598 дел пришлось на юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба республиканской таможни.
831 дело было заведено на физических лиц, а 102 — на должностных лиц. Еще 194 — на индивидуальных предпринимателей.
Больше всего дел было связано с нарушением статистического декларирования товаров. По административным протоколам за эти нарушения было начислено штрафов на сумму 760 тыс. рублей.
Ранее таможенники в Казани задержали партию редких птиц, стоимостью 1,6 млн рублей, ввезенных из Средней Азии без необходимых документов.
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