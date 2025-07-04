Путин обсудил с Совбезом РФ работу по борьбе с оборотом наркотиков

Он отметил, что это одно из важнейших направлений правоохранительной деятельности

Президент России Владимир Путин на совещании с членам Совета безопасности РФ обсудил работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— У нас принята и действует стратегия до 2030 года борьбы с наркоугрозой. Давайте проанализируем сегодня, как идет эта работа, и поговорим о том, что нужно было бы сделать дополнительно на основе анализа того, что происходит в этой сфере и что сделано в рамках реализации этой стратегии, — сказал глава государства.

Он отметил, что борьба с незаконным оборотом наркотических веществ — это важнейшее направление деятельности правоохранительных органов.

Ранее в Татарстане задержали курьера, который перевозил крупную партию наркотиков.



Дарья Сайфиева