В Татарстане полицейские изъяли у курьера 20 килограммов наркотиков

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане сотрудники ГУНК МВД России и УНК МВД по республике задержали курьера, который перевозил крупную партию наркотиков. На федеральной автодороге М-12 «Восток» полицейские остановили иномарку, за рулем которой находился 40-летний житель Казани, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.

По данным оперативников, он работал в нелегальном интернет-магазине и отвечал за транспортировку наркотиков между регионами.

В ходе обысков полицейские обнаружили тайник, который подозреваемый оборудовал в лесу. Из него было изъято более 20 килограммов мефедрона. Также при осмотре квартиры задержанного нашли еще около одного килограмма наркотиков, среди которых кокаин, гашиш и марихуана.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне Бавлинский горсуд Татарстана приговорил двух жителей города Октябрьский Башкортостана к тюремному заключению по 12 эпизодам сбыта наркотиков.



Анастасия Фартыгина