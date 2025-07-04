Володин: магазины могут начинать менять иностранные вывески на русские

Ранее президент России подписал закон о защите русского языка, вносящий изменение в том числе в оформление вывесок

Магазины и организации могут начинать заменять вывески на иностранных языках на русские до полного вступления в силу закона о защите русского языка. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

— Если ранее это было призывом и предложением, которые кто-то слышал, а кто-то нет, то после принятия федерального закона стало обязанностью. Надеюсь, в ближайшее время улицы наших городов преобразятся. И, проходя по ним, каждый с уверенностью скажет, что он в России, — написал он.

Каждая страна защищает свой язык и идентичность, и отечественные предприниматели должны поддерживать это направление, а иностранные — уважать культуру и язык страны в которой работают, отметил Вячеслав Володин.

Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон, направленный на защиту и популяризацию русского языка в публичном пространстве. Согласно закону, вся информация для потребителей должна предоставляться на русском языке. Использование иностранных слов, таких как sale и shop, теперь будет ограничено. Перевод на другие языки допускается, но при условии идентичности содержания и равнозначности оформления с русскоязычным вариантом.

Дарья Сайфиева