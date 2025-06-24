Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве

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Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту и популяризацию русского языка в публичном пространстве. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном сайте правовых актов.

Закон вносит изменения в ряд нормативных актов, включая законы «О защите прав потребителей» и Градостроительный кодекс, и призван ограничить использование иностранных слов и названий в вывесках, рекламе и указателях, а также в наименованиях жилых комплексов и микрорайонов.

Согласно закону, вся информация для потребителей должна предоставляться на русском языке. Использование иностранных слов, таких как «sale» и «shop», теперь будет ограничено. Перевод на другие языки допускается, но при условии идентичности содержания и равнозначности оформления с русскоязычным вариантом.

Новые нормы Градостроительного кодекса запрещают присваивать жилым комплексам и микрорайонам названия, звучащие на иностранный манер. Все наименования должны быть выполнены исключительно кириллицей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Документ также закрепляет обязанность использования литературной нормы русского языка в средствах массовой информации, что предполагает отсутствие речевых и лексических ошибок.

Подписание закона вызвало дискуссию в Совете Федерации. Сенатор Людмила Нарусова выразила возмущение отсутствием ответственности за нарушение новых норм в ходе обсуждения на заседании конституционного комитета. Глава комитета Андрей Клишас предложил сенатору разработать предложения по административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты русского языка. Комитет взял мониторинг применения закона на контроль.

Рената Валеева