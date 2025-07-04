Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате работникам «Челны-Мясо»

В период с января по март 2025 года компания не выплачивала заработную плату 47 сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 1,8 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

В Тукаевском районе Татарстана прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии ООО «Челны-Мясо». Проверка выявила серьезные нарушения в работе организации. В период с января по март 2025 года компания не выплачивала заработную плату 47 сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 1,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Помимо задержки зарплаты, были обнаружены и другие нарушения. Работникам не выплатили положенную компенсацию за несвоевременную оплату труда. Кроме того, в трудовых договорах и правилах внутреннего распорядка предприятия не были четко прописаны даты выплаты заработной платы.

По результатам проверки следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора организации по статье о невыплате заработной платы. В его адрес также внесено представление об устранении нарушений.

Ранее «Реальное время» сообщало, что просрочка по кредитам татарстанцев перевалила за 38 миллиардов рублей.

Дмитрий Зайцев